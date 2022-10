Rozhodli sa tak aj napriek vysokým cenám: Väčšina Poliakov je proti uvoľneniu sankcií voči Rusku

Takmer 60 percent Poliakov je proti uvoľneniu sankcií, ktoré Západ uvalil na Moskvu za inváziu na Ukrajine - a to napriek tomu, že to znamená pretrvávajúce vysoké ceny energií. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry SW Research, ktorého výsledky v nedeľu zverejnil poľský denník Rzeczpospolita.

TASR správu prevzala z agentúry PAP. Až 57 percent Poliakov sa podľa prieskumu domnieva, že Západ by mal udržať v platnosti reštrikcie vzťahujúce sa na Rusko za vojnu na Ukrajine, kým 16 percent opýtaných vyslovilo opačný názor. Ďalších 24 percent respondentov sa v otázke nevedelo rozhodnúť. Z prieskumu tiež vyplynulo, že viac odhodlaní udržať sankcie v platnosti sú muži (67 percent) než ženy (54 percent). Starší respondenti vo veku nad 50 rokov sú tiež väčšími zástancami sankcií (68 percent) než mladší ľudia vo veku do 24 rokov (43 percent). Agentúra SW Research uskutočnila online prieskum na reprezentatívnej vzorke 800 dospelých respondentov v čase od 27. do 28. septembra, spresňuje PAP.