Na futbalovom zápase prišlo o život 174 ľudí! Mnohí z nich zomreli po zásahu polície

TASR správu prevzala z denníka The Guardian. Šéf úradu verejného zdravotníctva v okrese Malang na indonézskom ostrove Jáva Wiyanto Wijoyo uviedol, že úrady sa stále snažia ustáliť skutočný počet obetí. Agentúra AP uviedla, že medzi obeťami nepokojov sa nachádzajú aj dvaja policajti.

"Viac ako 120 ľudí zahynulo z dôvodu udusenia, pošliapania a chaosu," vyhlásil Wijoyo, pričom dodal, že pri potýčkach utrpelo zranenia viac ako 180 osôb.

Konflikt sa začal, keď tisícky fanúšikov Aremy po zápase vtrhli na hraciu plochu. Mnohí ľudia však prišli o život až vtedy, keď začala polícia na preplnené tribúny púšťať slzotvorný plyn, čo spôsobilo zmätok, píše The Guardian.

At least 129 people died and 180 more were injured after a riot broke out at an Indonesia football match.



