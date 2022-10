Vážna nehoda kúsok od hraníc! Dodávka utekala pred políciou, narazila do domu: Zranilo sa 21 ľudí

Celkom 21 zranených si vyžiadala ranná nehoda dodávky so sýrskymi migrantmi, ktorá havarovala na kraji Břeclavu počas úteku pred políciou. Ako povedala hovorkyňa záchranárov Michaela Bothová, šesť ľudí sa zranilo ťažko a 15 ľudí utrpelo stredne ťažké a ľahké zranenia - bolo medzi nimi aj päť detí.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Záchranári ich ošetrili a previezli do juhomoravských nemocníc. V dodávke cestovalo 29 utečencov. "Prezreli sme všetkých, ktorí v dodávke cestovali, v starostlivosti sme mali 21 ľudí. Okrem nich sme do nemocnice previezli aj dvoch ďalších ľudí ako sprievod," upresnila Bothová.

"Dnes okolo 7:00 nezastavila biela dodávka na hraničnom priechode Lanžhot - stará cesta ku kontrole a namiesto toho pokračovala vysokou rýchlosťou smerom do Českej republiky. Policajti ju začali prenasledovať služobným vozidlom. Keď sa ju pokúsili zastaviť s tým, že dodávku predbehli, začal ich vodič vytláčať z cesty," popísal začiatok incidentu policajný hovorca Petr Vala.

Prevádzač polícii utekal až do Břeclavu, kde nezvládol prejazd križovatkou, narazil do dvoch zaparkovaných áut, dopravnej značky a domu. Záchranári postupne na miesto vyslali 14 prostriedkov vrátane vrtuľníka, veľkokapacitnej sanitky a inšpektora prevádzky.

Prevádzač, ktorý nehodu spôsobil, vyviazol za volantom bez zranení. "Prevádzača sme zadržali a po výsluchu za prítomnosti tlmočníka a zistení všetkých okolnosti prípadu bude upresnená právna kvalifikácia jeho rokovania," uviedol policajný hovorca Vala.

Policajti od polnoci na štvrtok dočasne obnovili kontroly na hraniciach so Slovenskom, zatiaľ sú naplánované do 8. októbra. Dôvodom je významne rastúci počet utečencov najmä zo Sýrie, ktorí hranice do Česka nelegálne prekračujú. Za prvé dva dni zadržali policajti v Juhomoravskom kraji zadržali vyše 300 migrantov a takmer 20 prevádzačov. Okrem Česka obnovilo kontroly na hraniciach so Slovenskom aj Rakúsko.