Pobaltské štáty spoločne podporili prijatie Ukrajiny do NATO: Jej odvaha môže Alianciu len posilniť

Všetci traja ministri zdieľali na Twitteri rovnaký príspevok v tomto duchu. "Pobaltskí priatelia Ukrajiny plne podporujú čo najskoršie prijatie Ukrajiny do NATO. Inšpirujúca odvaha Ukrajiny môže Alianciu iba posilniť," uviedli Urmas Reinsalu, Edgars Rinkévičs a Gabrielius Landsbergis.

Ukraine's Baltic friends fully support welcoming #Ukraine into @NATO as soon as possible.



Ukraine's inspirational bravery can only strengthen our alliance. 🇪🇪🇱🇻🇱🇹 ❤️🇺🇦🌻