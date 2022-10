Britská hudobná skupina Genesis predala práva na svoju hudbu: Z tej sumy sa vám zatočí hlava!

Phil Collins a jeho kolegovia z britskej skupiny Genesis predali práva na svoju hudbu americkej spoločnosti Concord za 300 miliónov dolárov. Informovala o tom v piatok spravodajská stanica BBC News.

Predaj zahŕňa i Collinsove dva sólové albumy No Jacket Required (1985) a ...But Seriously (1989). Jeden z najväčších "obchodov" svojho druhu zaraďuje Collinsa a Genesis na tretie miesto za Boba Dylana a Brucea Springsteena. Tieto hudobné legendy predali práva na svoju hudbu za sumy dosahujúce 400 až 500 miliónov dolárov.

Hviezdy hudobného šoubiznisu v uplynulých rokoch vo veľkom predávajú katalógy svojej celoživotnej tvorby. Kontrolu nad svojou hudbou výmenou za vysoké sumy predali už aj Tina Turnerová, Shakira či skupina Blondie.

Poskytuje im to finančnú istotu a zároveň sa o autorské práva nezačnú viesť komplikované súdne spory po ich smrti. Investori - od nahrávacích spoločností po hedžové fondy - zarábajú na budúcich poplatkoch z predaja, streamovania a licenčných zmlúv. Podľa šéfa Concordu Boba Valentina jeho spoločnosť predstaví piesne skupiny Genesis novej generácii fanúšikov.

Skupina Genesis pôvodne hrala progresívny rock. Vznikla v roku 1969 a stala sa popredným predstaviteľom tohto žánru. Po odchode Petra Gabriela na sólovú dráhu v roku 1975 sa spevákom stal bubeník Phill Collins a skupinu nasmeroval k poprockovému výrazu.

Skupinu okrem neho tvoria Mike Rutherford a Tony Banks. Dohoda so spoločnosťou Concord sa však nevzťahuje na hudbu Gabriela a ďalšieho bývalého člena Stevea Hacketta.