Západní lídri sa boja! Putin má v pláne masívnu eskaláciu vojny: Dopad to bude mať na celý svet

Západní lídri sa obávajú, že Vladimir Putin plánuje obrovskú eskaláciu invázie Ruska na Ukrajine. Podľa nich plánuje smrtiaci jadrový útok a taktiež útok na európske záujmy!

Britské a americké tajné služby sa domnievajú, že ruský prezident Vladimir Putin sa pripravuje na útok. Ten by mal celú inváziu obrátiť v jeho prospech. Zvláštne je, že tieto informácie vyplávali na povrch práve v čase, keď americké veľvyslanectvo vyzýva na útek z Moskvy občanov s dvojitým občianstvom. Rusko totiž môže odmietnuť uznať ich dvojité občianstvo, odoprieť im prístup ku konzulárnej pomoci, a tak zabrániť ich odchodu z Ruska.

Vladimir Putin už podpísal zmluvy o pričlenení okupovaných regiónov Ukrajiny k Rusku. Tvrdí, že prevažná väčšina obyvateľov v referendách hlasovala za pripojenie sa k Rusku. Narýchlo dohodnuté hlasovania sa uskutočnili počas piatich dní v štyroch oblastiach Donecku, Luhansku, Záporoží a Chersonu.

Tajné služby sa obávajú, že Putin plánuje jadrový útok práve na západ od týchto regiónov. Portál Daily Mail uvádza že, Putinovi už takmer došli možnosti, ktoré by mu umožnili taktický jadrový útok na západ od spomínaných regiónov. Putin údajne verí, že to bude stačiť, aby prinútil Západ na ústup a vytvoril tak mŕtvu zónu na zastavenie ukrajinskej protiofenzívy, čím by vybojoval víťazstvo na východe.

Ďalšia vec, ktorá trápi tajné služby, je možný útok Ruska na námorné komunikačné káble. Útok by mal zasiahnuť komunikačné káble medzi Spojeným kráľovstvom a Amerikou, z ktorých mnohé sú európske spojenia so štátmi. Poškodenie internetových komunikačných káblov by malo katastrofické následky pre svetové finančné trhy.

Západní lídri taktiež obvinili Rusko z úmyselnej sabotáže po tom, čo ropovod Nordsteam utrpel bezprecedentné škody pri Švédsku. Kremeľ však poprel akúkoľvek účasť na výbuchoch a tento návrh označil za hlúpy.