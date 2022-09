Maďarský minister to v Bruseli povedal priamo: Nepodporíme nič, čo... Spomenul aj Slovensko

Maďarsko nepodporí žiadnu iniciatívu, ktorá by ohrozila dodávky energie, pričom k tomu by viedlo aj zastropovanie ceny zemného plynu. Pre agentúru MTI to v piatok v Bruseli vyhlásil minister pre technológie a priemysel László Palkovics.

"Ak by sa zastavili dodávky ruského plynu, dotklo by sa to nielen Maďarska, ale aj ostatných členských krajín EÚ, napríklad aj Slovenska. Úplná nezávislosť od ruského plynu v súčasnosti je neprijateľná," povedal Palkovics. Minister podotkol, že vláda pripravila plán energetickej transformácie, ktorý má znížiť podiel zemného plynu v energetickom mixe. "Cieľom programu v hodnote 16 miliárd eur je znížiť do roku 2050 podiel plynu v energetickom mixe konečných spotrebiteľov v Maďarsku zo súčasných 45 percent na menej než desať percent," dodal Palkovics. Maďarsko má ohľadom sankcií voči Rusku jasno: Ak budú obsahovať toto, nepodporíme ich! Európska komisia v stredu predložila návrh ďalšieho súboru sankcií voči Rusku v reakcii na jeho inváziu na Ukrajinu. Zahŕňa okrem iného právny základ pre cenový strop na dovoz ropy, ako aj ďalšie dovozné obmedzenia v hodnote sedem miliárd eur, oznámila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová. O návrhu teraz budú rokovať členské štáty EÚ, rozhodnúť musia jednomyseľne.