Tvrdo zakročili: Rusi už tak ľahko pred mobilizáciou neujdú!

Fínsko v piatok zatvorilo na vstupe hranice pre ruských občanov s turistickými vízami.

Obmedzilo tým jednu z posledných ľahko dostupných trás do Európy pre Rusov, ktorí sa snažia utiecť pred vojenskou mobilizáciou. Smerom do schengenského priestoru zostáva otvorený už iba jeden ruský hraničný priechod s Nórskom.

Vo štvrtok približne o 23:00 ešte medzi poslednými stihli vojsť do Fínska dvaja cyklisti. Z hraničných priechodov boli až do polnoci hlásené dlhé rady. Minister zahraničia Pekka Haavisto uviedol, že cieľom rozhodnutia „je v zásade úplne zabrániť ruskému cestovnému ruchu do Fínska a súvisiacemu tranzitu cez Fínsko“. Tamojšia vláda krok odôvodnila tým, že pokračujúce príchody ruských turistov do Fínska ohrozujú medzinárodné vzťahy krajiny.

Od 1. septembra Fínsko znížilo počet víz vydaných ruským občanom na jednu desatinu obvyklého počtu, čo je krok vnímaný ako prejav solidarity s Ukrajinou, ktorú Rusko napadlo.

Začiatkom tohto týždňa fínski pohraničníci uviedli, že chcú postaviť plot pozdĺž hranice s Ruskom, pričom to považujú za „nevyhnutné vzhľadom na meniace sa bezpečnostné prostredie“ v severskej krajine. Takýto plot si vyžaduje súhlas fínskeho parlamentu. Plot by nemal viesť popri celej 1340-kilometrovej hranici, ale mal by byť v „rizikovejších oblastiach, ako sú hraničné priechody a ich blízke oblasti“.

Nórsko v piatok uviedlo, že taktiež zvažuje zavedenie zákazu vstupu pre Rusov so schengenskými vízami. Nórsko má 198 kilometrov dlhú hranicu s Ruskom za polárnym kruhom v Arktíde, pričom jediný hraničný priechod je v Storskogu.