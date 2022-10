Ktorú časť tela si v sprche umývate ako prvú? Budete prekvapení: Pozrite, čo to o vás vypovedá

Pri tak prirodzenej činnosti ako je sprchovanie, náš mozog zvyčajne prejde do režimu autopilota. Keď však nabudúce vkročíte do vane či sprchového kúta, všimnite si, ktorú časť tela si umyjete ako prvú.

Ako uvádza The Sun, podľa TikTokerky Bernice Angoh to totiž o vás môže veľa vypovedať. Ak ste osoba, ktorá si najprv umyje tvár, potom to znamená, že vám veľmi záleží na tom, čo o vás ľudia hovoria a ako vás vnímajú.

Ak však máte tendenciu ponoriť sa priamo do umývania rúk alebo nôh, potom ste pravdepodobne veľmi skromný a pokorný človek. "Vaše končatiny sú symbolom sily a odolnosti, ste teda tiež veľmi otvorený a slobodne sa vyjadrujete," dodáva Bernice.

Ak sa v sprche najprv vydáte do svojich intímnych partií, potom ste pravdepodobne dosť hanblivý a zdržanlivejší. TikTokerka dodáva, že vaša hanblivosť môže byť spôsobená problémami so sebaúctou a že je pre vás veľmi ťažké postaviť sa sám za seba. Máte tendenciu ukladať svoje potreby do úzadia a radšej sa uistíte, že sa všetci ostatní naokolo cítia pohodlne.

Ak si najskôr umývate hrudník znamená to, že sa cítite pohodlne vo svojej vlastnej koži a ste nezávislou osobou.