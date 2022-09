Mohutný požiar v sídle volebného súdu: V budove našli obhorené pozostatky jedného zo zamestnancov

Mohutný požiar zničil v Paraguaji tisíce volebných automatov a ďalšieho vybavenia pre decembrové voľby. Informovala o tom v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na miestne úrady.

Plamene zachvátili vo štvrtok večer sídlo tzv. volebného súdu v paraguajskej metropole Asunción. Na ich likvidácii sa podieľalo viac než 300 hasičov, ktorým sa oheň podarilo dostať pod kontrolu až po zhruba šiestich hodinách. Podľa hasičov sa v budove našli obhorené pozostatky jedného zo zamestnancov volebného súdu, píše agentúra Reuters.

Príčina požiaru nebola bezprostredne známa, avšak miestne úrady v tejto súvislosti nevylučujú ani hypotézu podpaľačstva. Podľa paraguajskej opozície išlo o úmyselnú sabotáž decembrových primárnych prezidentských volieb.

"Doposiaľ sme prišli o 8500 hlasovacích automatov, notebookov a volebných materiálov, ale napriek tomu garantujeme občanom, že decembrové voľby prebehnú tak, ako sú naplánované," ubezpečil Jamie Bestard, predseda volebného súdu, ktorého priestory slúžia aj na skladovanie vybavenia pre voľby.

Podľa Bestarda by sa však decembrové hlasovanie — v dôsledku zničenia veľkého množstva volebných automatov — mohlo uskutočniť v dvoch fázach. To však rozhodne odmietla opozícia s tým, že by to otvorilo priestor na volebné podvody.

V Paraguaji sa 18. decembra uskutočnia primárne prezidentské voľby a potom 30. apríla budúceho roka riadne prezidentské, parlamentné i komunálne voľby.