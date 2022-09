Tichý chod a nulové emisie: Elektrické pasažierske lietadlo absolvovalo svoj prvý let

Ako Alica z krajiny zázrakov! Prvé elektrické pasažierske lietadlo absolvovalo svoj prvý let. Stroj s názvom Alice je určený na regionálne trasy v USA.

Lietadlo vyvinula spoločnosť Eviation. Vyznačuje sa veľmi tichým chodom a nulovými emisiami. Alice poháňajú dva elektrické motory s výkonom 640 kW každý. Jeho dolet by mal dosahovať viac ako 400 km. Vzdialenosť medzi New Yorkom a Washingtonom je 330 km, takže takúto trasu by lietadlo zvládlo bez problémov.

Eviation už má vo vrecku tri objednávky na Alice. Spoločnosť DHL si objednala 12 kusov v nákladnej verzii. Regionálne aerolínie Cape Air z Massachusetts chcú 75 strojov v pasažierskej verzii pre 9 cestujúcich a Global Crossing Airlines z Floridy objednali 50 lietadiel. Prvé by mali do služby vstúpiť na budúci rok.

Alice

dĺžka: 17 m

rozpätie: 18 m

posádka: 2

počet cestujúcich: 9

nosnosť nákladu: 1 100 kg

rýchlosť: 407 km/h