Všímajte si svojich starších blízkych, môžete im pomôcť: 8 prvých príznakov demencie

Demencia je jednou z hlavných príčin smrti na svete, pričom v súčasnosti žije s touto chorobou približne 55 miliónov ľudí. Očakáva sa, že toto číslo narastie na 78 miliónov v roku 2030 a na 139 miliónov v roku 2050. Ako môžete rozpoznať včasné varovné príznaky tohto stavu?

Demencia je stav, ktorý sa vzťahuje na skupinu porúch ovplyvňujúcich fungovanie mozgu – a existuje mnoho rôznych typov a príčin. Alzheimerova choroba je najčastejšou formou demencie, ktorá postihuje 50 až 75 percent diagnostikovaných. Ako píše The Sun, zvykne sa spájať so staršími ľuďmi, no na svete je viac ako 3,9 milióna ľudí s demenciou mladších ako 65 rokov.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) majú ženy výrazne vyššiu pravdepodobnosť vzniku demencie ako muži. V skutočnosti je u žien nad 60 rokov dvakrát vyššia pravdepodobnosť, že sa u nich rozvinie Alzheimerova choroba, než sa u nich rozvinie rakovina prsníka.

Neexistuje žiadny liek na akýkoľvek typ demencie, ale oddialenie nástupu o päť rokov by podľa Alzheimer's UK znížilo počet úmrtí na túto chorobu na polovicu.

Luca Rado, spoluzakladateľ Helpd Ltd - špecialistov na domácu starostlivosť, sa podelil o to, ako rozpoznať 8 skorých príznakov demencie:



1. Krátkodobá pamäť

Typickým skorým príznakom demencie je strata krátkodobej pamäte. Jedným z najčastejších príznakov je nesprávne umiestnenie základných vecí, ako sú kľúče alebo zabudnutie na to, čo ste mali ráno na raňajky.

Tieto každodenné udalosti môžu byť často skorým indikátorom, najmä ak ide o opakujúci sa problém.