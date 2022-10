Máte to prehýrenej noci nepríjemné stavy? Doktor radí: Trik, ako predchádzať opici!

Na opici, ako jej hovoríme, nie je veru nič zábavné.

Pre väčšinu ľudí platí, že čím viac pijú, tým horšie sa na druhý deň cítia. Mnohí majú svoje vlastné triky, ako sa nepríjemných stavov zbaviť. Lekár však prichádza s trikom, ako im úplne zabrániť, píše The Sun.

Doktor Karan Rajan odpovedal na sociálnej TikTok jednému používateľovi, ktorý tvrdil, že lyžica olivového oleja pred pitím vám zabráni opiť sa a mať opicu. Odborník reagoval, že to tak úplne presne nie je. Zároveň však tvrdí, že na konzumácii jedla s vysokým obsahom tuku pred pitím niečo je.

Vysvetlil, že alkohol zmiešaný s diétnym nápojom (napr. diétna cola) vás opije rýchlejšie, ako keby ste si ho dali s obyčajným. Je to preto, že asi 20 percent alkoholu sa absorbuje v žalúdku. "Asi 80 percent sa vstrebáva v tenkom čreve. Takže sa v skutočnosti môžete opiť pomalšie spomalením rýchlosti, ktorou alkohol vstupuje do tenkého čreva. Môžete to urobiť tak, že si dáte jedlo s trochou tuku," vysvetlil.