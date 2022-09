Myslíte si, že v opitom stave robíte bláznivé veci? Skúste tromfnúť túto ženu! Aha, čo vyviedla

Žena sa tak opila, že v aukcii kúpila dom za 20-tisíc libier. Na druhý deň si na to vôbec nepamätala.

Luana Ribeira sa zúčastnila aukcie domu na predmestí Leedsu, ako píše Daily Mirror. Šla sa naň šla pozrieť s kamarátkou, ktorá ho však nechcela, pretože sa nachádzal v "drsnejšej" oblasti. „Mne sa nehnuteľnosť páčila a myslela som si, že by to mohla byť naozaj dobrá investícia. Šla som do nočného klubu a veľmi som sa opila. Vlastne si to ani nepamätám, ale na druhý deň ráno som sa vrátila domov, zavolala som realitnému maklérovi, predložila ponuku a dom som získala,“ povedala.

Keď sa zobudila, jej vtedajší priateľ bol na ňu nahnevaný a nerozprával sa s ňou. Jej úlet nakoniec dopadol dobre, pretože po roku vlastníctva zdvojnásobila zisk a potom kúpila ďalší. Zarobené peniaze jej pomohli presťahovať sa do Portugalska, kde si založila mediálnu spoločnosť.