Amande urobil pes svoju potrebu na tvár: Hrozivé následky, skončila v nemocnici!

Britka strávila tri dni v nemocnici po tom, čo si zdriemla. Počas odpočinku totiž pes jej dcéry urobil veľkú potrebu priamo do jej úst.

Ako píše New York Post, Amanda Gommová (51) si šla poobede zdriemnuť a čivava Belle dostala náhlu hnačku. „Driemala som s Belle ako zvyčajne, keď som zrazu cítila, ako mi niečo vystreklo do úst. Bolo to nechutné. Potom som vracala celé hodiny. Jednoducho som nemohla dostať tú chuť z úst,“ opísala incident.

Jej dcéra vzala Belle k veterinárovi, kde bol jej diagnostikovali nepríjemný žalúdočný problém. Amanda však začala vykazovať niektoré symptómy ako ich chorý pes a rýchlo vyhľadala lekársku pomoc. Lekári jej predpísali tri lieky proti bolesti na kŕče v žalúdku a nariadili jej, aby pila veľa vody. V priebehu nasledujúcich dvoch dní sa jej stav zhoršil a kŕče sa jej rozšírili do celého tela.

„Kŕče sa zhoršovali a zhoršovali, až som ich cítila po celom tele, dokonca aj v nohách. Bola som tak dehydrovaná z choroby a hnačky, že sa mi obličky scvrkli na polovicu veľkosti,“ zaspomínala Amanda. Zavolala sanitku, aby sa dostala do nemocnice čo najrýchlejšie. Tam jej diagnostikovali gastrointestinálnu infekciu, ktorú dostala cez Belline výkaly. V nemocnici pobudla tri dni, kým ju rehydratovali elektrolytmi a glukózou.

„V mojom prepúšťacom liste bolo uvedené, že som utrpela gastrointestinálnu infekciu spôsobenú psom, ktorý sa vyprázdnil do mojich úst. Niečo také lekári nikdy predtým nevideli,“ povedala. Z infekcie sa napokon zotavila.

Medzitým sa zo svojej žalúdočnej choroby vyliečila aj čivava Belle, no v dohľadnej dobe zrejme nebude vítaná v Amandinej posteli. „Odpustila som jej tú malú nehodu a stále ju milujem z celého srdca. V budúcnosti však určite budem viac dbať na to, v akej polohe spolu spíme,“ uzavrela Amanda.