Smrť Kurdky († 22) zavinenej políciou vyvolala v Iráne protesty: Zatkli aj dcéru exprezidenta

Ako vo svojej správe pripomenula agentúra AFP, táto mladá Kurdka zomrela vo väznici mravnostnej polície, kam ju previezli po zatknutí za údajné porušenie prísnych pravidiel týkajúcich sa zahaľovania vlasov a obliekania žien.

Fáize Hášemíová, ktorá pôsobila ako poslankyňa a angažuje sa za práva žien, mala v Iráne problémy so zákonom aj pred tým.

Regime forces in Tehran have now arrested Faezeh Hashemi, the outspoken daughter of Iran’s former President Hashemi Rafsanjani. She had recently called the regime killing of #Mahsa_Amini and the bloody crack down of protesters as an act of state terrorism. pic.twitter.com/cltoTt9ZHB