Plynovody v Baltskom mori poškodili výbuchy: Cena plynu začala stúpať! Dokedy potrvajú opravy?

Sabotáž! Plynovody Nord Stream 1 a 2 v Baltskom mori boli poškodené a uniká z nich veľké množstvo plynu. Lode majú zákaz priblížiť sa do nebezpečnej oblasti.

Nord Stream 1 nedávno odstavili sami Rusi s výhovorkami na údržbu a poruchy. Nord Stream 2 nebol po ruskom útoku na Ukrajinu nikdy ani spustený do prevádzky. V oboch rúrach však z technických dôvodov bol plyn, aby sa v nich udržiaval istý tlak. Ten začal v utorok unikať na troch miestach naraz. Stalo sa tak v dánskych a vo švédskych vodách v blízkosti ostrova Bornholm. Už to vzbudzovalo podozrenie, že nejde o náhodu. Neskôr dánske a švédske úrady uviedli, že meracie stanice zaznamenali v blízkosti plynovodov výbuchy.

Poškodenie je veľkého rozsahu, v dĺžke okolo kilometra. Na hladine sa tvoria veľké bubliny. Lode majú zákaz plavby do vzdialenosti najmenej 9 km od miesta úniku. Na plyne by totiž stratili vztlak a okamžite sa potopili. Úrady sa snažia zistiť príčinu poškodení a kto je za to zodpovedný.

Opravy podľa expertov potrvajú týždne. Za ten čas unikne do atmosféry obrovské množstvo plynu. V reakcii na tieto správy začala cena plynu stúpať. Poľsko v ten istý deň otvorilo plynovod, ktorý vedie cez Baltské more z Nórska. Snahy o jeho vybudovanie sa začali už po ruskej anexii Krymu v roku 2014 - a stihli ho práve včas!