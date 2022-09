Šokujúca spoveď 3 Rusov utekajúcich pred mobilizáciou: Keď si budem musieť zlomiť ruku, urobím to

Od minulej stredy, keď ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil prvú mobilizáciu v Rusku od druhej svetovej vojny, sú mužom po celej krajine doručované povolávacie rozkazy.

Kým sa manželia, bratia a synovia emotívne lúčili s rodinami pred odchodom do bojov na Ukrajine, iní Rusi sa zúfalo snažili nájsť cestu, ako z krajiny vycestovať, k čomu prispeli aj správy, že sú noví muži posielaní priamo na front bez príslušného výcviku.

Možnosti, ako vycestovať z Ruska, sa však zužujú - letenky sú vypredané a niektoré susedné krajiny plánujú uzavrieť svoje hranice ruským turistom a žiadateľom o azyl. Britský list The Guardian píše príbehy troch Rusov, ktorí opísali, ako ich životy ovplyvnila čiastočná mobilizácia a aké teraz majú plány. Ich mená boli zmenené.

Návrat do Ruska nepripadá do úvahy

Kirill (28) bol po vyhlásení mobilizácie šokovaný a bez slov. Do stredajšieho večera tento mladý učiteľ angličtiny z južného Ruska dospel k záveru, že musí utiecť z krajiny. "Vtedy už letenky prudko zdraželi a boli úplne nedostupné. Z môjho mesta však jazdil vlak do Kazachstanu. Do toho vlaku som nastúpil v piatok spolu s mnohými ďalšími ľuďmi, ako som ja. Povedal by som, že 80 percent ľudí vo vlaku boli ruskí chlapi vo veku 20 až 45 rokov," povedal. "Teraz som do piatka v krátkodobo prenajatom byte v Atyrau, aby som mohol vymyslieť, čo ďalej. Vybavujem si papiere na 90-dňové povolenie na pobyt a na získanie miestneho bankového účtu. Miestny trh s bývaním je už teraz veľmi stiesnený a každý deň prichádzajú ďalší ľudia," dodal.

Návrat do Ruska pred koncom vojny podľa Kirilla pravdepodobne nepripadá do úvahy. Reakcie obyvateľov Kazachstanu na vlaky plné Rusov, ako je on, sú však zmiešané. "Aj keď niektorým ľuďom naša prítomnosť vadí, väčšinou sa stretávame s pochopením a súcitom. Môj domáci prejavil takú láskavosť, že ma to takmer rozplakalo a nechce odo mňa vydieračsky vysokú sumu, ako požadujú ostatní, pretože nechce na mojej situácii zarábať, "uviedol Kirill. "Mojej mame sa uľavilo, keď som sa dostal do Kazachstanu. Sledovala nezávislé spravodajstvo a chápe, čo to znamená byť poslaný na front, "dodal.