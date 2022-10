Trávite na toalete viac ako 20 sekúnd? Keď zistíte, čo to znamená, strasie vás

Väčšina ľudí zrejme nepremýšľa nad tým, koľko času na toalete strávi močením. Slová lekárov však vami zarezonujú a svoje návyky si začnete všímať oveľa pozornejšie.

Tím fyzikov z Georgijského technického inštitútu zistil, že väčšina cicavcov, ktorých hmotnosť prevyšuje 3 kilogramy, je schopná vyprázdniť si močový mechúr za približne 21 sekúnd. Ako uvádza Daily Star, vedci sú presvedčení, že tento časový rámec môže byť i pre ľudí užitočným nástrojom na odsledovanie svojich návykov.

Lekárka Janis Miller je toho názoru, že ak na toalete pri močení trávite podstatne viac či menej času ako 20 sekúnd, mali by ste spozornieť. “Ak zistíte, že takmer vždy močíte výrazne menej alebo viac ako 20 sekúnd, zvážte preskúmanie návykov močového mechúra. Pijete príliš veľa vody alebo málo? Dávate si počas dňa dostatok prestávok a chodíte praviedelne na toaletu?” povedala Miller pre Well and Good.