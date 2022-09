Tragédia v dovolenkovom raji: Mamičku († 39) brutálne roztrhal žralok pred očami dcérky a partnera

Dovolenkovať išla celá rodina, domov sa vrátil už len otec s dcérou. Obetavú mamu, ktorá si užívala život plnými dúškami, usmrtil žralok len kúsok od brehu pred desiatkami očí.

Kimon († 39), ktorá v Kapskom Meste v Južnej Afrike prevádzkovala úspešnú reštauráciu, si zobrala pár dní voľna, aby si užila chvíle so svojimi najbližšími. Netušila však, že už o chvíľu sa život jej rodiny navždy zmení a z jej dcéry sa stane behom momentu polosirota.

Kimono s partnerom Diegom (40) a dcérkou Lunou si užívali prepych luxusného rezortu a predstavovali si, čo všetko za pár dní oddychu stihnú pozrieť, a aké zážitky ich čakajú. Všetko však preťala tragická udalosť, ktorá rodinu pripravila o mamu.

V nedeľu ráno, tesne pred ôsmou hodinou, sa Kimon vybrala do vody v zálive Plettenberg. Nič netušiaca žena bola iba po pás vo vode, keď na ňu zaútočil zúrivý žralok, ktorý sa skrýval vo vlnách. Svedkovia, medzi ktorými zrejme bola i Kimonina rodina, ktorá sa v čase tragédie mala podľa Daily Star nachádzať na pláži, tvrdia, že okolo ženy sa voda zafarbila dočervena. To stačilo na to, aby plavci zbystrili nebezpečenstvo a s krikom utiekli z mora. Žiaľ, obetavá mama a milujúca partnerka si život zachrániť už nestihla.