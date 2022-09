Putin udelil ruské občianstvo Edwardovi Snowdenovi, Ruskou sa chce stať aj jeho manželka

Prezident Vladimir Putin podpísal v pondelok výnos, ktorým udelil ruské občianstvo bývalému spolupracovníkovi amerických tajných služieb Edwardovi Snowdenovi.

TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters. Snowden je jedným zo 72 cudzincov, ktorí v pondelok získali ruské občianstvo. Ani on, ani Kremeľ sa k tejto záležitosti zatiaľ nevyjadrili.

Snowden (39) v roku 2013 zverejnil tajné dokumenty a odhalil mnoho sledovacích operácii, ktoré vykonával Úrad pre národnú bezpečnosť (NSA). Najskôr sa krátko ukrýval v Hongkongu, neskôr sa presunul do Moskvy a požiadal tam o azyl. V roku 2020 získal právo na trvalý pobyt v Rusku, čím sa dostal o krok bližšie k získaniu občianstva.

Snowdenov právnik Anatolij Kučerena uviedol pre ruské médiá, že o ruské občianstvo sa chystá požiadať aj Snowdenova manželka Lindsay Millsová. Ich spoločná dcéra sa už narodila v Rusku a má ruský pas, píše AFP.

Snowden v minulosti potvrdil, že by sa rád vrátil do USA, ak by mu zaručili spravodlivý proces pre obvinenia zo špionáže. Putin, bývalý agent KGB, v roku 2017 uviedol, že zverejnenie tajných amerických dokumentov nebolo správne. Snowden však podľa neho nie je zradca.