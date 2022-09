Trevor (63) šiel so sestrou na turistiku: Idylka sa zmenila na hru o život

Trevor Botwood (63) sa vybral v auguste 2022 na turistiku. Šiel na najvyššiu horu Spojeného kráľovstva – Ben Nevis (1345 m.n.m.). V jednom momente mu však prišlo zle a skolaboval – dostal infarkt. Život mu zachránila náhodne okoloidúca fyzioterapeutka.

V osudný deň po jeho boku kráčala jeho sestra Irene Matcalfeová, píše britský bulvárny portál Daily Record. Zhruba v polovici cesty však skolaboval. Z vrcholu sa práve v tom momente vracala fyzioterapeutka Courtney Fergusonová. Začala mu dávať KPR. Onedlho prišla helikoptéra so záchranármi. Murára Trevora potom previezli do nemocnice.

Dcéra pána Botwooda, Beth Hallová (32), opísala podrobnosti osudného dňa: „Na tvári mal reznú ranu z pádu. Oči mal síce otvorené, no nemal pulz. V tom začala pani Courtney vykonávať KPR. Jeho sestra zatiaľ zavolala záchranku.“ Keď sa dostala jeho sestra dole, jeho žene povedala, čo sa stalo a že sa musia dostať do nemocnice. „Nevedeli, či to prežil alebo nie,“ spomína Hallová. Pán Botwood to našťastie prežil a rýchlo sa zotavil.