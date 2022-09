Deti trpia dedičným ochorením očí: Rodičia ich vzali na dojemnú cestu, toto uvidia kým stratia zrak

Pre deti čokoľvek! Najmä ak trpia genetickým ochorením, kvôli ktorému jedného dňa prídu o zrak. Manželský pár z Kanady sa preto rozhodol, že svoje štyri deti vezme na cestu okolo sveta, aby z jeho krás videli čo najviac.

Edith Lemay a Sebastien Pelletier majú spolu štyri deti, no trom z nich bolo diagnostikované ochorenie retinitis pigmentosa. To spôsobuje postupný rozpad buniek v sietnici, čím pacient prestáva vidieť. Prvé príznaky sa objavujú už v detstve.

Bolo tak aj v prípade ich najstaršej dcéry Mie (12), u ktorej pár spozornel, že niečo je v poriadku, keď mala tri roky. O pár rokov neskôr jej lekári diagnostikovali vyššie uvedené ochorenie, ktoré zistili aj jej bratom Colinovi (7) a Laurentovi (5). U tretieho Lea (9) sa ochorenie nezistilo.

Keď im lekár odporučil, aby Mii a synom poskytli čo najviac vizuálnych spomienok, neváhali ani chvíľu. „Pomyslela som si, že jej neukážem slona v knihe, ale vezmem ju niekam, kde uvidí skutočného. Naplním jej vizuálnu pamäť tými najlepšími a najkrajšími obrazmi,“ opísala Edith, prečo sa s manželom vybrali na ročnú cestu okolo sveta.

Svoj domov v Quebecu opustili v marci tohto roka. Ich cesta sa začala v Namíbii, odkiaľ sa presunuli do Zambie a Tanzánie. Nasledoval presun do Turecka, kde strávili mesiac. Následne putovali cez Mongolsko do Indonézie. Vrátiť sa späť do Kanady majú v pláne až budúci rok.