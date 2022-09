Prvá talianska premiérka? Giorgia Meloni vzbudzuje rozpaky, toto má spoločné s Mussolinim

Voľby v Taliansku vyhral pravicový blok s približne 44 percentami hlasov. Blok je tvorený z niekoľkých strán. Najsilnejšej z nich, nacionalistickej a krajne pravicovej strane Bratia Talianska (Fdi), verilo 26 % voličov. Jej líderka Giorgia Meloni (45) má tak našliapnuté stať sa prvou talianskou premiérkou.

Meloni má šancu vytvoriť v krajine najpravicovejšiu vládu od čias Benita Mussoliniho. Politička so stranou Bratia Talianska zaznamenala jasný úspech v predčasných parlamentných voľbách. Kým pred štyrmi rokmi jej verilo iba 4,4 % voličov, teraz získala až 26 % hlasov.

„Od Talianov prišiel jasný odkaz pre stredopravicovú vládu vedenú Bratmi Talianska,“ uviedla politička. Jej strana je v bloku spolu s pravicovo-populistickou stranou Liga Mattea Salviniho a zoskupením Vpred Taliansko expremiéra Silvia Berlusconiho.

„Ak sme povolaní vládnuť tejto krajine, budeme to robiť pre každého, budeme to robiť pre všetkých Talianov a budeme to robiť s cieľom zjednotiť ľud,“ vyhlásila. K úspechu jej podľa agentúry ANSA blahoželal maďarský premiér Orbán. Jej víťazstvo označil za zaslúžené. Prívlastok historické mu dala líderka francúzskeho Národného združenia Marine Le Pen.