Brit prekonal rekord jazera Loch Ness: Neuveriteľné, koľko vydržal plávať bez prestávky!

Edgley plával 52 hodín a 39 minút bez toho, aby vystúpil na breh alebo sa dotkol plavidla. Voda v tomto známom jazere mala teplotu päť stupňov Celzia a Edgley musel čeliť aj dažďu a vetru.

Edgley (36) plánoval pôvodne prekonať rekord o najdlhší súvislý preplávaný úsek bez prestávky vo vode, v ktorej nedochádza k striedaniu prílivu a odlivu, približuje stanica BBC. Tento rekord má v súčasnosti hodnotu 67 hodín a 16 minút. Takisto chcel upriamiť pozornosť na ochranu porastov hnedých rias v moriach pri pobreží Škótska.

Thank you SO much for all the kind messages of support 🙏 As you can probably tell the swim didn’t entirely go to plan 😬 Will update properly later but wanted to publish a HUGE post of gratitude to everyone and say A GIANT thank you to my AMAZING support team 🙏 pic.twitter.com/5lbVo5keyF