Chaos v Rusku naberá na obrátkach: Streľba v škole! O život prišlo viacero školákov

Ako informuje portál Nexta na Twitteri, vyšetrovací výbor Ruskej federácie uvádza, že pri streľbe v škole v Iževsku zahynulo už deväť ľudí - päť školákov, dvaja dozorcovia a dvaja učitelia.

Najvyšší predstaviteľ republiky Alexandr Brečalov na sociálnej sieti Telegram uviedol, že útočník sa zastrelil.

