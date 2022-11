Prefíkanec si popri škole zarábal bizarným spôsobom: Ženám ponúkal nezvyčajné službičky

Počas štúdia na vysokej škole viedol celé tri roky jedinečný biznis. Všetko to začalo obyčajnou prosbou jednej z jeho kamarátok.

Ako píše portál WalesOnline, muž menom Niuhi Von Nida raz dostal zaujímavú žiadosť od jednej z jeho blízkych kamarátok. Poprosila ho, či by nemohol predstierať, že je jej priateľ, aby sa tým po nociach vyhla otravným návrhom a obťažovaniu od iných chlapov.

Keďže v tej dobe s nikým nechodil, na ponuku prikývol. Nakoniec sa táto ich nevinná dohoda zakrátko rozniesla po meste, vďaka čomu Niuhi dostal šialený nápad – ponúkať túto službu profesionálne aj iným dievčatám v okolí.

Informácie o jeho novom nezvyčajnom biznise sa šírili rýchlosťou svetla a mladý muž si začal účtovať za dve hodiny 25 libier (približne 28 eur), pričom pri nadčasoch si pýtal ďalších 9 libier za hodinu (približne 10 eur).

Aj keď by sa mohlo zdať, že jeho práca bola celkom romantická, nebolo to vôbec tak. Niuhi to bral veľmi profesionálne a medzi jeho povinnosti patrilo starať sa o drinky, uistiť sa, že je jeho doprovod v úplnom poriadku alebo bezpečne odprevadiť dievča až k taxíku.

Teraz už 33-ročný muž sa vtedy označoval skôr za bodyguarda, pretože napriek tomu, že si niekedy situácia vyžadovala z jeho strany predstieranie vzťahu, nebol v tom podľa neho žiadny romantický aspekt. „Platili za bezpečnosť a možnosť zabaviť sa v noci bez toho, aby ich niekto obťažoval. Vnímal som sa skôr ako bodyguard,“ vysvetlil mladý muž, ktorého hlavnou úlohou bolo odohnanie akejkoľvek nechcenej pozornosti neznámych mužov.

Často bol v priebehu jedného týždňa rezervovaný aj dva až trikrát a dokonca si nechal krátko na to vyrobiť aj vizitky, ktorými si tento nezvyčajný biznis propagoval. Napriek tomu, že mu táto práca počas štúdiu na vysokej škole finančne pomohla, priznáva, že by bol omnoho radšej, keby tieto jeho služby neboli potrebné. „Myslím si, že je to stále potrebné, čo je pre mňa smutné. Myslím si, že je nechutné, že si ľudia myslia, že majú právo prekračovať hranice ľudí len preto, že si myslia, že sú atraktívni,“ dodal Niuhi, ktorý je teraz už šťastne zadaný.