Otca dvoch detí trápili problémy, ktorým neprikladal veľkú váhu: Doktori mu oznámili zdrvujúcu správu

Trpel bežnými zdravotnými problémami a ich príčinu zistil až po rutinnej prehliadke u očného lekára. To, čo mu povedali v nemocnici, však nečakal ani v najhoršom sne.

Ako informuje portál WalesOnline, muž menom Matt Voice niekoľko rokov bojoval so závratmi, no reálne obavy prišli až v momente, keď sa k nim pridali časté bolesti hlavy a problémy so zrakom. V jeden deň dokonca skolaboval pre vysoký krvný tlak priamo na príjazdovej ceste, a preto sa rozhodol objednať k očnému lekárovi. Keďže doktorovi sa jeho výsledky nepozdávali, poslal ho na vyšetrenie do nemocnice, kde mu diagnostikovali rakovinu mozgu.

Matt podstúpil čiastočnú kraniotómiu, aby mu odstránili 70 percent nádoru na jednej strane mozgu, rovnako ako aj chemoterapiu a rádioterapiu. „Odstránená časť nádoru mala veľkosť päste,“ prezradil Matt. 40-ročný muž teraz trpí stratou krátkodobej pamäte a má problémy s pohyblivosťou a koordináciou, následkom čoho musel skončiť s prácou a presťahovať sa k mame, ktorá sa živý ako zdravotná sestra.

„Prišiel som o všetky vlasy a videl som, ako sa deti na mňa pozerajú inak. Stále som ich otec, ale už s nimi nemôžem nič robiť. Všetko sa to zmenilo,“ uviedol. „Videli ma mať záchvat, ktorý by žiadne dieťa nemalo vidieť,“ povedal Matt a dodal, že teraz často zabúda aj na banálne veci ako to, aký je napríklad deň alebo mesiac.

Rakovina otca dvoch detí je teraz pod kontrolou, ale nádor podľa lekárov pravdepodobne porastie, čo znamená, že bude v budúcnosti potrebovať opätovnú liečbu. „Keby som netlačil na stretnutie s optikom, dnes by som tu nebol. Nedošlo mi to, keď mi povedali, že mám rakovinu mozgu, vôbec som to nečakal. Pre moje deti bolo ťažké vidieť ma takto. Stále som ich otec, ale vyzerám inak,“ priznal.