Balkánska krajina podpísala s Ruskom dohodu: Zdvihla sa vlna kritiky! Škandál, reaguje europoslankyňa

Srbský minister zahraničia sa v nedeľu snažil zmenšiť význam dohody s Ruskom o konzultáciách o zahraničnej politike po tom, ako sa balkánska krajina, ktorá sa snaží o členstvo v Európskej únii, stala terčom kritiky.

Minister zahraničných vecí Srbska Nikola Selakovič dohodu podpísal v piatok so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom počas zasadania Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, kde sa väčšina západných delegácií Lavrovovi vyhýbala pre inváziu jeho krajiny na Ukrajinu.

Selakovič na nedeľňajšej tlačovej konferencii povedal, že ide o „technickú" dohodu a súvisí s bilaterálnymi vzťahmi ale nie s bezpečnostnými otázkami. „Vláda mohla takýto plán odmietnuť, ale nie je v ňom nič sporné," dodal. Podľa jeho slov dohodu kritizujú tí, ktorí ju nevideli.

Správy o dohode vyvolali ostrú kritiku zo strany proeurópskej srbskej opozície a zo strany niektorých politikov Európskej únie. Europoslankyňa za Nemecko Viola von Cramonová naznačila možné zastavenie prístupových rokovaní EÚ so Srbskom. „Je to vážny škandál," napísala na mikroblogovacej sieti Twitter. „Uprostred vojny ministerstvo zahraničných vecí Srbska podpisuje plán budúcej spolupráce s agresorom," dodala. Slovenský europoslanec Vladimír Bilčík označil dohodu s Ruskom za „vážny úder" pre prístupový proces do EÚ na západnom Balkáne.