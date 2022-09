Európske sankcie zaháňajú Rusko do kúta: Čo urobí s prebytočným palivom?

Rusko pravdepodobne v najbližších mesiacoch dodá viac palív do Ázie a na Blízky východ, keďže Európa sprísňuje sankcie proti Moskve, aby zintenzívnila svoju reakciu na jej inváziu na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.

Podľa údajov S&P Global Commodities tieto dva regióny už od vypuknutia vojny získavajú väčší podiel na ruskom exporte, čo poukazuje na rekonfiguráciu globálnych energetických tokov. Európska únia (EÚ) sa pripravuje na zákaz väčšiny dovozu ruskej ropy od 5. decembra, po ktorom bude nasledovať zákaz ropných produktov od februára 2023.

To zvyšuje tlak na Moskvu, aby presmerovala viac svojej energetickej produkcie do iných regiónov. India a Čína podľa Morgan Stanley minulý mesiac odobrali denne spolu 2,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ruskej ropy a ropných produktov. To bolo o 54 % viac ako pred rokom. Menšie krajiny zvýšili dovoz na 926.000 barelov denne z 561.000 barelov/deň.

Zatiaľ čo kupci v niektorých krajinách, ako je Mjanmarsko alebo Srí Lanka, sa priznali, že berú ruskú ropu, iní sa vykrúcali vzhľadom na sankcie a postoj Západu. Ruskí predajcovia využívajú rôzne taktiky na rozvoj už existujúcich trhov, ako aj na hľadanie nových odbytísk, vrátane reexportu a transferu z lode na loď. Nárast týchto tokov môže poháňať hospodársku súťaž, poškodiť ceny a podkopať rafinérske marže.

Podľa agentúry Bloomberg ruskí dodávatelia môžu využiť viaceré možnosti, ako dostať svoje produkty na trhy. Jednou z nich je "dať im novú značku pôvodu". Môžu na to využiť hlavné distribučné centrá v Ázii a na Blízkom východe, ktoré majú zvyčajne veľké pozemné alebo plávajúce skladovacie zariadenia. Tam sa môžu ruské palivá zmiešať s inými produktmi predtým, ako budú preznačené novým pôvodom a odoslané ďalej. Jedným z ukazovateľov, že k tomu dochádza, môže byť, keď export vysoko prevýši produkciu krajiny.

S nástupom nových sankcií EÚ niektorí kupujúci možno nechcú, aby bolo vidieť, že berú ruské palivá. To vedie k nárastu transferov z lode na loď. Pri bežnej metóde zakrývania obchodných tokov prvé plavidlo preloží náklad z Ruska na druhé plavidlo, ktoré ho dovezie do konečného cieľa.