Johnny Depp má po drsnom súde s exmanželkou opäť dôvod na úsmev: Neuveríte, koho zbalil!

Iskry nelietali len na súdnom pojednávaní, ale aj mimo neho! Herec Johnny Depp (59), ktorý vyhral spor so svojou exmanželkou Amber Heard (36) v prípade ohovárania, má opäť dôvod na radosť. Ako sa ukázalo, je ním jeho právnička, ale Camille Vasquez (38) to nie je!

Celý čas bola na očiach, a predsa si ju nikto nevšimol! Niekoľko dní na jar tohto roku dochádzal Johnny na súd vo Fairfaxe v americkej Virgínii, kde bojoval o očistenie svojho mena.

To nepravdivými tvrdeniami pošpinila jeho bývalá manželka Heard. Na súde ho v tom čase obhajovala jeho právnička Camille Vasquez, s ktorou ho médiá často spájali. Ako však vysvitlo, Camille je v tomto prípade nevinná. Johnnymu totiž do oka padla jeho druhá právnička Joelle Rich (37), pôsobiaca v Londýne. Práve ona tam zastupovala Deppa v jeho predošlom súdnom spore s britským denníkom The Sun, ktorý ho označil za „mlátiča manželiek“.

Hoci tento spor prehral, za vinu jej to nekládol. Ako totiž uviedol portál TMZ.com, s Joelle teraz tvoria pár. Nezastavila ich ani skutočnosť, že Rich je podľa denníka Daily Mail ešte stále vydatá za finančníka Jonathana Richa, s ktorým má dve deti. Avšak manželia sa už rozvádzajú. „Je to medzi nimi vážne,“ prezradil časopisu Us Weekly zdroj z okolia nového páru. Údajne s ním Joelle trávila voľný čas v hoteli, v ktorom sa Johnny počas celého súdu vo Virgínii zdržiaval. Rich tu však nebola členkou Deppovho tímu právnikov, no pravidelne sa po jeho boku objavovala len ako podpora.