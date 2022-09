Máte problémy so zaspávaním? V Británii vzniká unikátny projekt: Noc, akú by chcel zažiť každý

Ľahko zaspať znie v dnešnej dobe ako nonsens. Čoraz viac sa uchyľujeme k liekom na spanie či rôznym menej invazívnym alternatívam. Anglický vidiek však na toto ponúka jednoduché riešenie - počítanie skutočných ovečiek!

Hlboká noc, božské ticho, a tu zrazu bééé! Na vidieku v anglickom Sussexe neďaleko pasienka plného oviec vzniká unikátny projekt. Kupola s výhľadom 360° na okolitú prírodu umožňuje záujemcom stráviť v nej jedinečnú noc. Do jej vnútra sa zmestia dve osoby, ktorým sa pripraví večera z čerstvých surovín. Po dobrom jedle je čas ísť do postele pod hviezdami, kde môžu počítať prítomné ovečky predtým, než sa odoberú do ríše snov. Ráno na nich čaká joga a následne chutné raňajky z lokálnych potravín.

Za projektom stojí spoločnosť Emma Sleep, ktorá na základe dotazníka zistila, že až 44 % respondentov malo problém tento rok zaspať. „Počítanie oviec je viac než len babskou poverou. Je to osvedčená vizualizačná technika, na ktorú sa Briti spoliehajú, aby ich uspala,“ opísal riaditeľ spoločnosti Dennis Schmoltzi.

Kupola na spanie