Washington sa nebude držať bokom: Ak Moskva použije jadrové zbrane, USA zasiahnu!

Spojené štáty niekoľko mesiacov súkromne komunikovali s Ruskom, že ak sa Moskva rozhodne použiť jadrovú zbraň, bude to mať dôsledky. Referuje o tom spravodajský web CNN, ktorý dodáva, že bezprostredne nebolo jasné, ako a kedy boli varovania odoslané.

Do komunikácie s Rusmi bolo podľa nemenovaného predstaviteľa zapojené americké ministerstvo zahraničných vecí. Bidenova administratíva sa tiež výrazne opierala o spravodajské kanály.

Správy o varovaniach prichádzajú uprostred ruských vojenských neúspechov na bojisku a v čase, keď ruský vodca Vladimir Putin v stredajšom prejave pohrozil, že by sa mohol prikloniť k jadrovým zbraniam. Americkí predstavitelia zdôraznili, že to nie je prvýkrát, čo sa Putin od začiatku svojej invázie na Ukrajinu vyhrážal jadrovými zbraňami, hoci niektorí analytici považujú túto hrozbu za konkrétnejšiu a eskalatívnejšiu ako predošlú rétoriku v podaní ruského prezidenta.

Poprední predstavitelia CIA verejne povedali, že nevideli žiadne známky toho, že by sa Rusko chystalo použiť jadrové zbrane. Niektorí vojenskí analytici sa však obávajú, že Rusko sa môže pokúsiť použiť takzvanú taktickú alebo bojovú jadrovú zbraň v reakcii na jeho slabý výkon na Ukrajine.

Predstavitelia spravodajských služieb sa domnievajú, že Putin by sa na jadrové zbrane pravdepodobne obrátil len vtedy, keď by cítil, že je existencia Ruska alebo jeho režimu v ohrození, a nie je jasné, či by do týchto kategórii spadala aj prehra vo vojne na Ukrajine.