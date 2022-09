Niekoľkonásobná babka prekvapila celú rodinu: Pod srdcom nosí vlastnú vnučku!

Osud niekedy píše príbehy, aké nevymyslia ani filmoví scenáristi. Jedným z nich je prípad 56-ročnej ženy, ktorá čaká dieťa svojho vlastného syna. Všetko je však inak, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad.

Ako píše Daily Mail, Nancy Haucková z amerického štátu Utah sa rozhodla, že pomôže synovi Jeffovi (32) a jeho manželke Cambrii (30) pomerne netradičným spôsobom. Pár niekoľko rokov zápasil s problémami s plodnosťou a podstúpil asistovanú reprodukciu. Narodili sa im dvojčatá Vera a Ayva a neskôr ďalšie dvojčatá, Diseal a Luka. Druhý pôrod bol však traumatický a viedol k tomu, že Cambrii odstránili maternicu, takže už nemôže odnosiť ďalšie deti.

Nancy veľmi dobre vedela, že sa jej syn znovu chce stať otcom a medzi rečou sa ponúkla, že im dieťa odnosí. „Dlho zápasili s neplodnosťou, ale mali sedem zmrazených embryí, ktoré mohli vyskúšať pomocou umelého oplodnenia. Mala som taký pocit, že by som sa im mala ponúknuť. Povedala som to Jeffovi a on sa rozplakal. V tom momente o tom nevedel ani môj manžel, no neskôr ma podporil,“ hovorí.

Napriek jej ponuke si nikto z rodiny vzhľadom na jej vek nemyslel, že by to bolo možné. „Svojmu synovi a Cambrii som sa ponúkla, ale myslela som si, že na to budem stará. Lekári na moje veľké prekvapenia povedali, že som zdravá a môžem to urobiť,“ zaspomínala. Vo svojich 56 rokoch otehotnela a nosí dieťa svojho syna. „Tehotenstvo je veľmi podobné tomu s Jeffom, ale bolo mi trochu viac nevoľno. Cítim sa však veľmi silná, lebo nosím dcéru môjho syna,“ dodala Nancy.