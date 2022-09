Rusko a Ukrajina si navzájom prepustili zajatcov: Hrdinov z Mariupoľa vymenili za Putinovho kamoša!

Veľká výmena! Ukrajina získala naspäť zajatých obrancov Mariupoľa. Vymenili ich za Putinovho kamaráta Viktora Medvedčuka, ktorý bol na Ukrajine obvinený z vlastizrady.

Z ruského zajatia sa vrátilo 215 ľudí. Opačným smerom, z Ukrajiny do Ruska, ich putovalo len 55. Väčšinu z nich tvorili radoví vojaci, v skupine boli len dvaja nižší dôstojníci a jedna veľká ryba. Viktor Medvedčuk (68) bol poslancom ukrajinského parlamentu a Putinovým kamarátom. Ruský prezident je dokonca krstným otcom jeho dcéry.

Špekulovalo sa, že na začiatku vojny ho chceli Rusi dosadiť do čela krajiny po dobytí Kyjeva. To sa im však nepodarilo. Medvedčuk sa snažil skrývať, ale v apríli ho ukrajinská tajná služba zadržala.

V stredu večer však v Černihive na severe Ukrajiny došlo k veľkej výmene zajatcov. Na jej sprostredkovaní sa podieľali Saudská Arábia a Turecko. Rusko prepustilo 215 ľudí zajatých pri dobytí Mariupoľa. Na slobodu sa dostali mnohé známe tváre z pluku Azov.

Medzi nimi boli aj vysokí dôstojníci - veliteľ pluku Azov Denys Prokopenko, jeho zástupca Svjatoslav Palamar a veliteľ 36. brigády námornej pechoty Serhij Volynskyj, ktorý tiež bránil oceliarne Azovstaľ až do konca obliehania. Týchto troch však spolu s ďalšími dvomi dôstojníkmi previezli do Turecka, kde podľa dohody musia ostať až do konca vojny, aby sa opäť nezapojili do bojov. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa osobne zaručil za ich bezpečnosť.