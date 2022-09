Prominentný syn odmietol narukovať: Neuveriteľné, ako reagoval syn hovorcu Kremľa na výzvu!

Sú rovní a rovnejší. K tým druhým sa zaradil syn hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova (54).

Nikolaj Peskov (32) odmietol narukovať, keď si myslel, že hovorí s pracovníkom odvodového strediska. Za toho sa vydával novinár Dmitrij Nizovcev. Nikolaja, ktorý je známy tým, že sa po Moskve preháňa v drahých autách, sa mu podarilo nachytať. Oznámil mu, že neodpovedal na oficiálnu výzvu na mobilizáciu, a preto ho telefonicky pozývajú na druhý deň o desiatej ráno pred odvodovú komisiu.

Vojenčinu absolvoval, takže sa na neho čiastočná mobilizácia vzťahuje. Syn Putinovho hovorcu však odpovedal, že sa, samozrejme, nedostaví a vybaví si to vyššie. „Viete, volám sa Peskov. Vyriešim to na inej úrovni,“ vyhlásil v telefonáte, ktorý sa vysielal naživo.

Pri protestoch zatkli 1300 ľudí

V deň, keď Putin vyhlásil čiastočnú mobilizáciu, vypukli vo veľkých mestách v Rusku protesty. Polícia pri nich zadržala viac ako 1 300 ľudí. Najväčšie protesty boli v Moskve a v Petrohrade, kde bolo aj najviac zadržaných, spolu takmer tisíc. Viacerým zatknutým priamo na policajnej stanici vypísali povolávací rozkaz a hrozili im 10 rokmi väzenia, ak si ho neprevezmú. Potvrdil to aj hovorca Kremľa, keď povedal, že na takýchto praktikách nie je nič protizákonné.

Protesty vypukli po tom, čo Putin vyhlásil čiastočnú mobilizáciu. Do armády chce oficiálne povolať 300-tisíc záložníkov, ktorí už v minulosti absolvovali vojenskú službu a majú zároveň určitú špecializáciu a skúsenosti. Rusi tomu však veľmi neveria – šíria sa zvesti o tom, že povolaných má byť až milión vojakov bez ohľadu na špecializácie. Na Ďalekom východe tiež začali brať študentov zo škôl, hoci tých sa to týkať nemalo. Výsledkom je veľký exodus mužov, ktorí sa snažia z Ruska odletieť alebo sa dostať cez hranice do Fínska, Kazachstanu či Mongolska.