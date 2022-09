Fidesz v Maďarsku vyzval vládu, aby sa občanov spýtala na sankcie voči Rusku: Jednoznačný postoj

Parlamentné frakcie strán maďarského vládnuceho bloku Fidesz-KDNP na svojom výjazdovom zasadnutí v Balatonalmádi vyzvali vládu, aby sa občanov spýtala na názor na sankcie voči Rusku. Podľa servera Telex. hu to vo štvrtok oznámil predseda frakcie Fideszu Máté Kocsis, informuje spravodajca TASR.

Malo by ísť o pokračovanie série takzvaných národných konzultácií vo forme dotazníkov. Kocsis spresnil, že otázky by sa týkali sankcií v oblasti energetiky, pretože tie Európe spôsobujú škody a do výhodnej pozície dostávajú Rusko. "Rusko na tom zbohatlo a Európa schudobnela," zdôraznil Kocsis.

"Európskych politikov treba presvedčiť, že tieto sankcie by mali byť zrušené," dodal Kocsis, podľa ktorého táto národná konzultácia bude politickým nástrojom v rukách maďarskej vlády.

Na základe výsledkov konzultácie by potom bolo možné prijať aj parlamentné uznesenie, povedal Kocsis.

Národné konzultácie vo forme dotazníkov zasielaných občanom zaviedla druhá Orbánova vláda v roku 2010. Odvtedy sa občania Maďarska mali touto formou možnosť vyjadriť k otázkam dôchodkov, ústavy, sociálnej sféry i minimálnej mzdy a v dotazníku "Zastavme Brusel!" aj k záležitostiam terorizmu, migrácie, prisťahovaleckej politiky či Európskej únie. Posledné dva dotazníky z vlaňajšieho leta a februára tohto roka sa týkali koronavírusovej pandémie.