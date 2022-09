Národná bezpečnosť berie Putinove hrozby vážne: Spojené štáty zaujali voči Rusku jasné stanovisko

Spojené štáty berú vážne nepriame vyhrážky ruského prezidenta Vladimira Putina o možnom použití jadrových zbraní a považujú ich za nezodpovedné. Vyplynulo to zo stredajšieho vyjadrenia hovorcu Národnej bezpečnostnej rady Bieleho domu Johna Kirbyho, informuje TASR.

"Je nezodpovedné, ak sa jadrová veľmoc takto vyjadruje. Nie je to však netypické vzhľadom na to, ako sa (Putin) vyjadroval počas uplynulých siedmich mesiacov. Berieme to vážne," povedal Kirby v americkej televízii ABC v reakcii na Putinovo ranné vyhlásenie, že na ochranu ruského územia je odhodlaný použiť "všetky dostupné prostriedky".

"Monitorujeme ich strategický postoj najlepšie, ako vieme. Takže ak bude treba, môžeme aj my zmeniť ten náš. Zatiaľ však nevidíme náznaky, že by to bolo v týchto chvíľach potrebné," cituje Kirbyho agentúra AFP.

Putin v stredu (21.9.) ráno vyhlásil čiastočnú mobilizáciu pred uskutočnením referend v štyroch ukrajinských regiónoch o pripojení k Rusku. Ruský minister obrany Sergej Šojgu spresnil, že v Rusku bude mobilizovaných 300 000 záložníkov ruských ozbrojených síl.