Putinova mobilizácia spôsobila v Rusku chaos: Pozrite sa, čo sa začalo v krajine diať!

Ceny letov naplánovaných z Moskvy v najbližších dňoch prudko stúpli, pričom niektoré lety sa úplne vypredali. Tento vývoj nastal po oznámení ruského prezidenta Vladimira Putina, že vyhlasuje v Rusku čiastočnú mobilizáciu záložníkov. Tá sa začína už v tento deň a má pomôcť ruských silám bojujúcim na Ukrajine.

Informácie priniesol webový portál britskej spravodajskej televízie Sky News. Lety spoločnosti Turkish Airlines smerujúce z Moskvy do miest ako Istanbul či Belehrad patria k tým, o ktoré je veľký záujem.

Okolo polnoci z utorka na stredu bezpečnostný analytik Konrad Muzyka zdieľal screenshot (snímku obrazovky) zachytávajúci stredajší let do Istanbulu a jeho cenu 80.000 rubľov, čo je necelých 1200 libier (cca 1320 eur). Snímka tiež ukazovala, že lety naplánované na tejto trase boli dostupné každý deň najmenej do budúceho utorka.

V stredu okolo 08.45 h, po Putinovom televíznom prejave a oznámení čiastočnej mobilizácie, však už boli takéto lety naplánované na stredu vypredané a ceny ostatných raketovo stúpli.

Len o pol hodiny neskôr spoločnosť Turkish Airlines na svojej internetovej stránke informovala, že lety do Istanbulu na štvrtok a piatok už tiež nie sú k dispozícii. A ceny leteniek na ostatné dni sa ešte viac zvýšili.