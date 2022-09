Je vám neustále zima? Spozornite, môžu byť za tým vážne zdravotné ťažkosti!

Ak ste jeden z tých jedincov, ktorí sa niekedy aj v lete trasú od zimy, môže byť za tým viac, ako si myslíte. Odborníci tvrdia, že existuje pádny dôvod, prečo niektorí ľudia cítia chlad intenzívnejšie ako iní.

Ako informuje portál The Sun, výskumníci z Izraela už skôr zistili, že vo vnímaní chladu hrá podstatnú rolu aj pohlavie. Prišli na to, že ženy sú na pocit chladu skutočne viac náchylnejšie než ich muži. „Z evolučného hľadiska je to určené na to, aby sa pár od seba vzdialil, aby si každý mohol užiť pokoj a ticho,“ povedal doktor z Tel Avivskej univerzity a dodal, že tento jav nie je jedinečný len pre ľudí, ale je bežný aj medzi mnohými druhmi vtákov a cicavcov.

Lekári však tvrdia, že tento neustály pocit chladu môže odhaliť aj rôzne zdravotné problémy. Tu je zoznam tých, ktoré môžu byť na vine:

1. Raynaudov syndróm

Raynaudova choroba je bežný stav a vo väčšine prípadov nespôsobuje žiadne vážne problémy. Keďže ovplyvňuje krvný obeh, krv v tele človeka, ktorý ňou trpí, nepumpuje rovnakou rýchlosťou ako u ostatných, čo môže viesť aj k neustálemu pocitu chladu. U niektorých sa to prejavuje bledšími končekmi prstov či dokonca zmodraním pokožky. Okrem toho, že by ste svoje telo mali udržiavať vo väčšom teple, odborníci radia, aby ste aj pravidelne cvičili a zamerali sa predovšetkým na dychové cvičenia či jogu.