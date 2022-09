Flámski biskupi šokovali: De facto povolili požehnanie zväzkov homosexuálov

Flámski katolícki biskupi v utorok vydali dokument, ktorý fakticky povoľuje požehnávanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia.

Podľa agentúry Reuters, ktorá o tom informovala, flámski biskupi sa tým zjavne vzopreli voči rozhodnutiu vatikánskeho doktrinálneho úradu z minulého roka, ktorý takéto praktiky zakázal.

V dokumente zverejnenom na webovej stránke belgickej biskupskej konferencie sa navrhuje rituál, ktorý obsahuje modlitbu a požehnanie pre stabilné zväzky osôb rovnakého pohlavia, pričom sa zdôrazňuje, že nejde o to, "čo cirkev chápe pod pojmom sviatostné manželstvo". Dokument vysvetľuje, že cirkev chce byť takto "pastoračne blízka homosexuálnym osobám" a byť "prijímajúcou cirkvou, ktorá nikoho nevylučuje". Navrhla preto rituál, ktorý by sa začínal modlitbami a zahŕňal by verejné prijatie záväzku oboma osobami, že si budú navzájom verné. Rituál by sa končil ďalšou modlitbou a tým, čo dokument nazýva "požehnaním".

Vatikán sa k tejto záležitosti bezprostredne nevyjadril, dodal Reuters. Vo svojej správe agentúra súčasne pripomenula, že Kongregácia pre náuku viery vlani v marci v odpovedi na tzv. dubium (pochybnosť), ktoré jej bolo predložené, uviedla, že v katolíckej cirkvi nie je dovolené, aby kňazi požehnávali homosexuálne páry, ktoré žiadajú nejaký druh náboženského uznania svojho zväzku. Kongregácia však nabáda, aby sa rozlišovalo medzi požehnaním zväzkov osôb rovnakého pohlavia a prijatím a požehnaním homosexuálov v katolíckej cirkvi. Kongregácia vtedy vysvetlila, že jej rozhodnutie "nemá byť formou nespravodlivej diskriminácie, ale skôr pripomienkou pravdy liturgického obradu a samotnej povahy svätenín, ako ich chápe cirkev.

Spravodajský web Flandreinfo.be citoval vyjadrenie koordinátora úradu pre kontakt s komunitou LGBTQ Willyho Bombeeka, ktorého si na tento post vybrali samotní flámski biskupi. Bombeek v reakcii na dokument uviedol, že cirkev vo Flámsku prejavila veľkú odvahu, pričom však súčasne koná "v duchu pápeža Františka". Rozhodnutie biskupov Bombeek označil aj za veľmi dôležitý signál pre deti, ktoré majú rodičov z komunity LGBTQ a ktoré teraz vidia, že ich rodičia sú v cirkvi plne prijatí. Podľa Bombeeka iniciatíva flámskych biskupov je "tiež signál pre celý svet.