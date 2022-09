Majiteľka psa, šteniatok a malej kačičky išla kŕmiť malé šteniatka. Káčatko sa však chcela tiež najesť, no žena ho z pelechu dala preč, aby sa najedli hlavne šteniatka. Psík, ktorý to videl zobral káčatko a šiel s ním do pelechu, aby sa mohlo najesť aj ono.