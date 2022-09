Trump kritizuje Bidena za to, čo urobil na pohrebe Alžbety II. († 96): Mne by sa to nestalo!

Pozícia Spojených štátov za vedenia prezidenta Joea Bidena upadla. Svedčí o tom Bidenovo usadenie v zadnom rade južnej lode Westminsterského opátstva pri pondelkovom pohrebe britskej kráľovnej Alžbety II. Myslí si to Bidenov predchodca Donald Trump, ktorý to uviedol na svojej sociálnej platforme Truth Social.

Podľa Trumpa je umiestnenie nadovšetko. Exprezident, ktorý do Londýna na pohreb pozvaný nebol, je presvedčený, že keby bol v úrade on, nič podobné by sa nestalo a americký prezident by sedel vpredu.

"Tak toto sa Amerike stalo za iba krátke dva roky. Nemá žiadnu úctu. Ale pre nášho prezidenta to však bola príležitosť spoznať lídrov niektorých krajín tretieho sveta. V realitách aj v politike rovnako ako v živote platí: Miesto je nadovšetko," napísal Trump.

Bezprostredne za americkým prezidentom mal miesto český premiér Petr Fiala; zatiaľ čo pred Bidenom sedel poľský prezident Andrzej Duda a vedľa Jill Bidenovej švajčiarsky prezident Ignazio Cassis.

Podľa protokolu v popredných radoch južnej lode sedeli predstavitelia krajín Commonwealthu, takže napríklad kanadský premiér Justin Trudeau bol o deväť radov pred Bidenom. Do rovnakého radu ako americký prezident bol okrem iného usadený čínsky viceprezident Wang Čchi-šan.

Koho mal Trump na mysli zmienkou o krajinách tretieho sveta, nie je jasné, poznamenal web britského listu The Daily Telegraph.