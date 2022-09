Poštár vydesil ľudí svojou tvárou: Vyzeralo to, že má botox, pravda bola úplne inde!

Jeho tvár opuchla tak, že sa mu doslova zatvorili oči. Ľudia naokolo boli presvedčení, že si dal spraviť botox, no boli na veľkom omyle.

Ako informuje portál The Sun, Andy Pattinson si jedného dňa všimol na svojom čele hrču s veľkosťou vajca. V tej chvíli ešte žartoval a tvrdil, že to vyzerá, akoby ho jeho manželka Sandra udrela panvicou po hlave. „Niečo sa mi na čele nezdalo, keď som bol na prechádzke, tak som sa pozrel do zrkadla a mal som tam hrboľ s veľkosťou vajca. Keď som sa vrátil domov, roztiahlo sa to na obe strany môjho čela,“ priblížil Andy.

58-ročný muž si okamžite uvedomil, že tento gigantický opuch spôsobilo malé zvieratko, konkrétne pavúk, ktorý ho štípol. Keďže Andy pracuje ako poštár, často chodí okolo kríkov a stromov, preto vysvetlil, že ide v podstate o také jeho pracovné zranenie. „Neustále cítim pavučiny, len to oprášim a na nič nemyslím. Očividne som toho pavúka naštval a nemal ma rád, ale ani som to necítil,“ priznal Andy.

„Moja tvár napuchla natoľko, že som si nemohol nasadiť baseballovú čiapku, nevidel som poriadne na ľavé oko a vyzeral som ako milovník botoxových injekciíi,“ uviedol. Keďže Andymu začal brnieť po čase aj jazyk a opuch mu takmer úplne znemožnil niečo vidieť, žena ho vzala do nemocnice. Tam mu nemohli s istotou povedať, či je za tým pavúk, ale v strede čela mal Andy dve malé rany, ktoré vyzerali ako po tesákoch.

„Vôbec to nebolí, len mám pocit, že mám pod kožou vodu. Najdivnejšia vec je umývať sa, pretože kožou hýbete, ale tekutina pod ňou zostáva, je to ten najzvláštnejší pocit. Myslím, že sa to moje telo pod tým snaží vyplaviť,“ uviedol Andy, ktorému v nemocnici predpísali proti opuchu po uhryznutí jedovatým pavúkom steroidy.