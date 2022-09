Záhadné úmrtie úspešnej podnikateľky: To, čo robila krátko pred smrťou, nedalo vyšetrovateľom spávať

Naplno ju pohltila láska toxického priateľa alebo si sama vzala život? Polícia našla bez známok života telo uznávanej cestovnej manažérky.

Ako píše portál The Mirror, známa podnikateľka menom Jennifer Joynt mala v minulosti problémy s duševným zdravím, pričom rodina a priatelia ju v podobných ťažkých časoch vždy podporovali. V jej dome sa našli rôzne poznámky a videosprávy, ktoré žena nahrala len pár mesiacov pred jej smrťou a ktoré adresovala práve svojim najbližším. Zistilo sa však, že si podobné poznámky zapisovala a nahrávala aj pri iných príležitostiach, ktoré sa nijako nespájajú s možnou samovraždou.

Napriek tomu, že by to mohlo viesť k podozreniu, že si svoj život zobrala sama, vyšetrovatelia si tým nie sú úplne istí. Mama obete prezradila, že niekoľko mesiacov pred smrťou jej dcéry ju pohltil extrémne toxický vzťah, pričom jej dcéra ho nedokázala opustiť. Podľa jej slov mal dcérin partner predstierať, že má rakovinu vo štvrtom štádiu len preto, aby Jennifer mohol dokonale ovládať.

Existujú aj dôkazy, že sa Jennifer pokúsila kúpiť konkrétnu drogu, no polícii sa podarilo vypátrať, že väčšina spoločností, ktoré oslovila, predaj odmietla. Vyšetrovatelia v dome nenašli žiadne dôkazy o tom, že by ju mala pred smrťou uchovávať, no zistili, že Jennifer navštívila miesto, kde jej pracovníci prezradili, aké lieky má s touto látkou užiť ak chce, aby bola smrteľná.