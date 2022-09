Ako sa stal Rizman na jeden deň prezidentom: Ku fatálnej chybe sa vyjadril odborník na etiketu!

Toto je teda riadne faux pas! Viaceré tlačové agentúry urobili z partnera Zuzany Čaputovej (49) Juraja Rizmana (45) prezidenta Slovenskej republiky.

Chyba sa objavila pri popiskách fotografií. Nesprávnu informáciu fotografom zrejme poskytol britský protokol. Ten mal plné ruky práce pri organizovaní tisícov zahraničných účastníkov poslednej rozlúčky. Chyba sa teda skôr či neskôr musela niekde objaviť – a na našu smolu to bolo u slovenskej prezidentky.

Ladislav Špaček, odborník na etiketu a bývalý hovorca Václava Havla, to vidí na veľké ospravedlnenie. „To je dobrá patália, ako z toho von? Je to, samozrejme, doklad toho konzervatívneho a tradičného myslenia, že prezident je muž. A je fakt, že asi v 95 percentách krajín sú prezidenti muži. Ale vydávať za hlavu štátu partnera prezidentky, ktorá je v strednej Európe známa a už je vo funkcii niekoľko rokov, tak to je úplná nehoráznosť od tej tlačovej agentúry, ktorá to zverejnila, to je na zásadné ospravedlnenie,“ povedal nám L. Špaček a hneď dodal aj radu: „To bude musieť, samozrejme, hovorca Prezidentského paláca začať dávať rýchlo dokopy, lebo to obletí svet.

Ja viem, že Slovensko nie je Francúzsko alebo Spojené štáty, takže zase svetová bomba to nebude, ale aj tak to poškodzuje meno celej krajiny. Toto je teda osudová chyba. Je to proste to myslenie, že prezidenti sú chlapi, a keď stoja vedľa seba, tak on teda bude prezident a ona bude jeho manželka. Je to pre vás asi veľká rana, takto prezentovať Slovensko, ale stáva sa to.“

Oprava od tlačovej agentúry sa objavila vzápätí, ale jednu chybu iba napravila dr uhou. V opravnom texte síce správne uviedli, že prezidentkou je Zuzana Čaputová, ale z Juraja Rizmana urobili jej manžela. Zobratí pritom nie sú.