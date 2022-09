S bývalou panovníčkou sa rozlúčilo 2 000 štátnikov: Kto všetko prišiel na pohreb Alžbety II. († 96)?

Najväčšie policajné manévre v histórii Británie spôsobilo aj to, že na pohreb pozvali množstvo monarchov a štátnikov z celého sveta. Spolu ich bolo 2 000. Najviac chránený bol americký prezident Joe Biden (79).

Prezident USA vzbudil nevôľu viacerých politikov z iných krajín. Ako jednému z mála mu totiž povolili príchod vlastným obrneným automobilom. Väčšinu ostatných štátnikov poslali, nech idú autobusom. Kým iní nad tým ohŕňali nos, japonský cisár Naruhito (62) a jeho manželka Masako (58) to vzali s pobaveným úsmevom. Ktovie, možno sa ešte nikdy neviezli autobusom a celkom sa na to tešili.

Iní politici si chceli vziať tlmočníkov, ale v katedrále pre nich nebolo miesto. Zástupcovia britského protokolu sa priznali, že síce museli byť maximálne zdvorilí, ale pri organizovaní rozlúčky museli odmietnuť 9 z 10 žiadostí zahraničných politikov týkajúcich sa toho, koho môžu mať pri sebe. O to zarážajúcejšie je, že na pohreb pozvali politikov aj s ich partnerkami či partnermi.

„To pozvanie bola veľká výnimka, ja som sa teda zúčastnil na mnohých pohreboch hláv štátov a nikdy neboli pozývaní partneri, štátnici s manželkami. Keď som bol na pohrebe francúzskeho prezidenta v katedrále Notre Dame, boli tam iba prezidenti, žiadna manželka neletela na pohreb,“ povedal nám odborník na etiketu a bývalý hovorca Václava Havla Ladislav Špaček.

Dodal aj vysvetlenie: „Jednak kvôli tomu, že ten počet hostí je potom neúnosný pre dopravu, pre bezpečnosť, pre logistiku a navyše ide hlavne o účasť tej hlavy štátu. Manželka prezidenta, tá sa hodí na to, aby bola prítomná na nejakých spoločenských akciách, na recepcii, obede, večeri a pod. Ale pri štátnom akte, akým je štátny pohreb, si nepamätám, že by tam niekedy boli manželky hláv štátov. Preto mi to pripadalo zvláštne, že sa takto Briti rozhodli.“