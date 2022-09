Smrť babičky Alžbety II. spojila rodinu: William a Harry opäť bok po boku ako za starých čias

Takto by si to želala! Celá rodina sa zišla pokope, aby sa naposledy rozlúčila s kráľovnou Alžbetou II. († 96). Za jej rakvou kráčali všetky štyri jej deti aj rozhádaní vnukovia William (40) a Harry (38).

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Smútočný sprievod do Westminsterského opátstva išiel len 15 minút, no bolo to ako večnosť. Tváre členov kráľovskej rodiny boli bledé a skamenené smútkom, Karolovi III. (73) sa do očí tisli slzy. Nový kráľ išiel hneď za vojakmi, ktorí ťahali lafetu s rakvou jeho mamy.

Vedľa neho kráčali jeho súrodenci Anne (72), Edward (58) a Andrew (62). V druhom rade za nimi išli William, Harry a ich bratranec Peter Phillips (44), syn princeznej Anne. Kým vlani na pohrebe princa Philipa († 99) oboch rozhádaných bratov oddeľoval, tentoraz bol na kraji a princovia kráčali vedľa seba.

Ostatné ženy z kráľovskej rodiny sa k procesii pridali až vnútri opátstva. Na svojich manželov tam spoločne čakali Camilla (75), Kate (40) aj Meghan (41). Williamova manželka vzala aj dve ich najstaršie deti – Georgea (9) a Charlotte (7). Najmladší Louis (4) ostal doma. Podľa Kate si ešte poriadne neuvedomuje, čo sa stalo. Pýta sa, či sa budú v lete v Balmorale opäť hrať rovnaké hry, keď tam už starká nebude. George si, naopak, aj pre rozsiahle smútočné ceremónie začína uvedomovať, aký veľký význam jeho prababička mala.