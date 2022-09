Budíte sa s pocitom únavy? Strata hlbokého spánku je pre telo katastrofou! Toto radí odborník

Ak sa budíte bez toho, aby ste sa cítili svieži alebo sa neustále budíte počas noci, je pravdepodobné, že vám chýba hlboký spánok. Strata hlbokého spánku môže byť zdravotnou katastrofou pre vaše telo i myseľ.

Čo je to vlastne hlboký spánok? Spánok sa skladá z rôznych fáz. Dva hlavné typy spánku sú REM spánok známy aj ako spánok snov a non-REM spánok. No a hlboký spánok patrí práve do skupiny non-REM spánku.

Klinická psychologička Maja Schaedelová vysvetľuje, že väčšinu hlbokého spánku máme v prvej polovici noci a väčšinu snového, alebo teda REM spánku si šetríme na druhú polovicu noci. Hlboký spánok je práve tá časť spánku, vďaka ktorej sa cítite dobre a oddýchnutí. Takže ak sa zobudíte a cítite únavu, je pravdepodobné, že ho nemáte dostatok.

Koľko hlbokého spánku vlastne potrebujeme? Jeho množstvo sa líši v závislosti od veku. Hlboký spánok trvá 20-30 minút a opakuje sa. „Mladý dospelý človek by mal stráviť asi 25 až 27 percent noci v hlbokom spánku, čo je približne jeden a pol až dve hodiny,“ tvrdí odborník na spánok Neil Stanley, autor knihy Ako dobre spať (How To Sleep Well).

Prečo je hlboký spánok taký dôležitý?

Hlboký spánok je kritickým obdobím pre vašu myseľ a telo. Ako tvrdí Stanley, je to čas, kedy si naša myseľ ukladá nové spomienky a vytvára spojenia medzi novými a existujúcimi informáciami. Keď sme mladí, je to čas, kedy fyzicky rastieme. Je to taktiež čas, kedy imunitný systém produkuje T-bunky, ktoré útočia na vírusy. Preto po zlom spánku máte až štyrikrát väčšiu pravdepodobnosť prechladnutia.