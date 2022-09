Všetci sa toho bojíme, ale nemali by sme: Čo sa deje s ľuďmi po smrti? Toto tvrdia odborníci

Život je vzácny a tak niet divu, že sa všetci obávame dňa, kedy skončí. Jedno je však isté, smrť čaká nás všetkých a nikto sa jej nevyhne.

Odborníci na paliatívnu starostlivosť veria, že smrť je niečo, čoho sa mylne obávame. Píše o tom The Sun. Akt umierania vraj v skutočnosti vôbec nie je desivý. Pokiaľ ide o proces umierania, odborníci, ktorí sú svedkami mnohých úmrtí, majú niekoľko upokojujúcich slov o tom, aké to môže byť.

Ako informuje The Sun, lekárka Kathryn Mannixová, autorka knihy With The End in Mind, vysvetlila: „Podľa môjho skromného názoru umieranie pravdepodobne nie je také zlé, ako mnohí očakávajú. Smrť, rovnako ako pôrod, je naozaj len proces."

Mannixová naznačila, že umieranie je len stav bezvedomia. Takže ak ste niekedy boli v bezvedomí, viete, že to nie je nič strašidelné. Vysvetlila to na vlastnej skúsenosti s pacientmi. Často sa vraj stáva, že starších pacientov počas spánku niekedy nedokážu zobudiť, aj napriek tomu, že stále dýchajú. Je to spôsobené tým, že tieto osoby nespia, ale upadnú do dočasného bezvedomia.

Neskôr, keď sa zobudia, povedia, ako dobre sa vyspali a vôbec si neuvedomujú, že boli v bezvedomí. Preto sú si odborníci istí, že umieranie nie je desivé. O upadnutí do bezvedomia totiž ani neviete, keď nastane.